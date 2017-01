Elena Ceste, requisitoria pm in Appello

TORINO, 27 GEN - È ripresa questa mattina in Corte d'Assise d'Appello a Torino, con la requisitoria del pm Laura Deodato, che in aula rappresenta la procura generale, l'udienza del processo a carico di Michele Buoninconti, il vigile del fuoco di Costigliole d'Asti condannato in primo grado a trent'anni di reclusione per l'omicidio della moglie Elena Ceste. Deodato sta ripercorrendo tutte le tappe della vicenda. Più tardi, davanti al giudice Fabrizio Pasi, toccherà agli avvocati delle parti civili: la famiglia della donna e l'associazione 'Penelope'. Giuseppe Marazzita ed Enrico Scolari, i difensori di Buoninconti, oggi seduto al banco degli imputati, parleranno durante l'udienza già fissata per l'8 febbraio. In aula anche i genitori della vittima.