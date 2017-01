Elena Ceste, pm chiede conferma condanna

TORINO, 27 GEN - Si è conclusa con la richiesta della conferma della sentenza di primo grado la requisitoria di Laura Deodato al processo d'Appello per l'omicidio di Elena Ceste. Il pm, che in aula rappresenta la Procura generale, ha ripercorso tutte le tappe della vicenda, chiedendo per il marito della donna Michele Buoninconti di confermare la condanna a trent'anni del novembre 2015 con il rito abbreviato. Il delitto, secondo la sentenza ora al vaglio della Corte d'assise d'appello, fu commesso il 24 gennaio 2014: Buoninconti non sopportava che la donna cercasse di evadere dalla routine familiare sottraendosi al "ruolo di madre e moglie sottomessa che le aveva imposto". Il corpo fu ritrovato il 18 ottobre successivo.