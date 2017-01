Dia Bari confisca 4.7 mln pregiudicato

ROMA, 27 GEN - La Direzione Investigativa Antimafia di Bari ha confiscato beni per un valore di oltre 4.700.000 euro al pregiudicato barlettano Cosimo Damiano Iodice, di 50 anni, già condannato per reati anche di estrema pericolosità sociale. Il provvedimento, che conferma quello di sequestro del 2015, è stato emesso dal Tribunale di Trani, ed ha interessato l'impresa di famiglia di Iodice, operante nel campo della produzione di abbigliamento, sette appartamenti, undici locali, un terreno e un lastrico solare, tutti a Barletta, quattro autovetture, diciassette rapporti bancari e il contenuto di due cassette di sicurezza, all'interno delle quali sono state rinvenute banconote per un totale di 436.800 euro. L'indagine ha dimostrato che Iodice, a fronte di un reddito medio dichiarato di 12.800 euro annui, ha fatto nel tempo numerosissimi investimenti stimati in oltre 1,8 mln di euro, pagati anche con assegni circolari.