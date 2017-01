Avvocato Raggi, mai parlato con i pm

ROMA, 27 Gen - "Stanno uscendo articoli di stampa totalmente falsi e menzogneri su una fantomatica trattativa che starei facendo in prima persona con la procura, nella fase delle indagini preliminari, per un patteggiamento della sindaca Raggi. Non ho ancora mai incontrato il pm Ielo". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Mancori, che difende Virginia Raggi nell'indagine per abuso d'ufficio e falso nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine. "Dalla Procura stessa mi hanno chiamato per dirmi che ciò che usciva sui giornali, le indiscrezioni, non veniva da loro", ha aggiunto Mancori. "In questa fase non parleremo della nostra strategia difensiva. Dopo che lunedì la sindaca sarà stata sentita dai magistrati potremo rispondere a delle domande", ha concluso l'avvocato.