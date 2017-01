Roma: Mazzillo, nessun rischio conti

ROMA, 27 GEN - "L'equilibrio di bilancio di Roma Capitale è garantito e non c'è alcun rischio per la tenuta dei conti. Quanto detto oggi dall'Oref in aula appare poco coerente con quanto sancito dal parere favorevole degli stessi revisori". È quanto dichiara l'assessore al Bilancio e Patrimonio di Roma Capitale, Andrea Mazzillo. "Il progetto di bilancio ha già ottenuto il parere favorevole dell'Oref il cui ruolo si esaurisce in quella sede - sottolinea Mazzillo - mentre ogni altra considerazione attiene alle scelte politiche: le stesse che ci hanno indotto a predisporre un bilancio che investe sul sociale, sui territori, su trasporti, sulla manutenzione urbana e sulle infrastrutture necessarie alla città". Mazzillo sottolinea come "il bilancio di previsione 2017-2019 servirà proprio a rafforzare la sostenibilità finanziaria del Comune e ad affrontare finalmente le criticità ereditate dal passato".