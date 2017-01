Arresto per violenza sessuale su minore

ROVIGO, 27 GEN - Si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al Gip di Rovigo e resta in carcere un 24enne arrestato con l'accusa di aver usato violenza, a Capodanno, a una minore. L'arresto è maturato nei giorni scorsi dopo una indagine dei carabinieri dopo che la ragazzina si era confidata con le insegnanti. Le circostanze raccontate dalla minore sono state ricostruite nel corso delle indagini, coordinate dal Pm Monica Bombana che ha chiesto la custodia cautelare in carcere del giovane. La misura cautelare - dopo l'esito nullo dell'interrogatorio di garanzia - è stata confermata dal Gip per gravi indizi di colpevolezza. Il legale del giovane ha annunciato che ricorrerà al Tribunale del riesame per la scarcerazione o un provvedimento di minore durezza rispetto al carcere. Secondo quanto si è appreso, il racconto della ragazzina sarebbe stato confermato dagli esami medici. La minore verrà sentita ancora dai magistrati in sede di incidente probatorio alla presenza dei consulenti sia dell'accusa che della difesa.