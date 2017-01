'Vietato allattare'. Madia 'mai più'

TORINO, 27 GEN - "In alcun luogo dovrebbe essere vietato l'#allattamento. Subito una direttiva per tutta la #PA". Lo afferma, via Twitter, la ministra della Pubblica Amministrazione, Marianna Madia, commentando la storia di una giovane mamma allontanata da un ufficio postale di Biella, perché allattava il figlio di tre mesi. A raccontare l'episodio al quotidiano online newsbiella.it è la stessa mamma: "Entro, aspetto il mio turno, e mentre sono allo sportello mio figlio si sveglia e inizia a lamentarsi. Pago e mi metto in un angolo per sfamarlo Come spesso accade nel mentre si sporca al che chiedo per cortesia di indicarmi il bagno". La risposta, riferisce la donna che si firma, è brusca: le dicono "che non è un bar e che non posso cambiarlo in mezzo ai clienti". "Alla fine siccome ero visibilmente scocciata e non mollavo - prosegue -...mi invita a mettermi dietro ad un cartellone". Ma non è finita: "Mi dice che è vietato allattare al seno, ma alla richiesta di mostrarmi la legge non s'è più fatto vedere...".