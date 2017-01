Papa, accompagnare le vocazioni

CITTA' DEL VATICANO, 28 GEN - "Non poche vocazioni - ha segnalato il Papa - si perdono per mancanza di validi accompagnatori", ma "dobbiamo evitare qualsiasi modalità di accompagnamento che crei dipendenze, - questo è importante, eh, l'accompagnamento spirituale non deve creare dipendenze - dobbiamo evitare qualsiasi modalità che protegga, controlli o renda infantili, non possiamo rassegnarci - ha sottolineato a camminare da soli, ci vuole un accompagnamento vicino, frequente e pienamente adulto". "Questo vorrei sottolinearlo - ha anche detto papa Francesco alla congregazione per la vita consacrata - è necessario che la vita consacrata investa nel preparare accompagnatori qualificati per questo ministero, e dico vita consacrata, perché il carisma dell'accompagnamento spirituale, della direzione spirituale, è un carisma laicale", "'ma padre non conosce un sacerdote?', 'ma nella tua comunità non c'è una suora saggia, una donna di Dio?, va da lei, prendetevi cura voi della vostra congregazione".