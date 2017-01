Roma, slitta interrogatorio Raggi

ROMA, 28 GEN - Virginia Raggi non sarà sentita in procura a Roma lunedì, come inizialmente previsto, nell'inchiesta sulle nomine in Campidoglio in cui è indagata per abuso d'ufficio e falso. Lo ha reso noto l'avvocato della sindaca, Alessandro Mancori, il quale ha chiesto e ottenuto un rinvio. Raggi andrà in procura probabilmente entro la fine della prossima settimana, ha fatto sapere il legale.