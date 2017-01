Ad Amatrice crolla parete S.Agostino

ROMA, 29 GEN - In seguito alla nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.8, registrata alle 6:10 di questa mattina ad Amatrice, è crollata la parete destra chiesa S. Agostino. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone. All'alba infatti una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata dall'Ingv proprio con epicentro ad Amatrice e ipocentro a 6 km di profondità. Il nuovo evento sismico e' stato distintamente avvertito dalla popolazione e sono in corso verifiche.