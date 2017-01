Bloccato veliero sbarco Crotone, arresti

CROTONE, 29 GEN - E' stato intercettato e bloccato il veliero che ieri aveva lasciato 39 migranti siriani e iracheni, tra i quali diversi minori, sulla spiaggia di Capocolonna a Crotone. Il mezzo è stato individuato da un elicottero del Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia di stanza a Crotone e Lamezia Terme e successivamente bloccato da una motovedetta. I finanzieri, insieme a personale della squadra mobile di Crotone hanno poi arrestato i tre ucraini che erano a bordo per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. L'imbarcazione, denominata "Jasna" e battente bandiera americana, è stata individuata in mare aperto mentre tentava di tornare in Turchia da dove era partita. I tre ucraini sono stati riconosciuti come gli scafisti dai migranti, anche se molti di loro non hanno voluto collaborare per paura di ritorsioni ad opera di complici dell'organizzazione che ha gestito il trasporto nei confronti dei familiari rimasti nei paesi d'origine.