Professore ucciso, si cerca un muratore

ANCONA, 29 GEN - Il pm di Ancona Serena Bizzarri ha emesso un provvedimento di fermo per omicidio volontario a carico del muratore di origine calabrese residente a Scheggia (Perugia) sospettato di aver ucciso a coltellate per gelosia Alessandro Vitaletti, il docente di lettere di Sassoferrato aggredito ieri sera in una piazzola di sosta della cittadina anconetana. Il presunto omicida è ancora ricercato, e il suo nome non è stato ufficializzato per motivi investigativi. Vitaletti e l'uomo ricercato sono entrambi separati; il muratore non avrebbe sopportato che il prof frequentava la sua ex compagna. Ieri sera i due si sono incontrati per caso: uscendo dal Bar Sport di via Buozzi, il muratore ha visto da lontano Vitaletti, che si era fermato a fare benzina. Secondo alcuni testimoni lo ha raggiunto gridandogli ''ti ammazzo, ti ammazzo!...'', brandendo un coltello. Ventidue o ventitré i fendenti sferrati contro il povero docente, l'autopsia dirà quanti quelli mortali.