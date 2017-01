Sequestro canile abusivo Puglia,denuncia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BARLETTA ANDRIA TRANI), 30 GEN - Carcasse di volpi appese ai rami degli alberi e cani da caccia, aizzati verso le loro prede già morte, stipati in gabbie anguste, denutriti, feriti e maltrattati. E' quanto hanno scoperto in un terreno nelle campagne dell'Ofantino, a San Ferdinando di Puglia, i carabinieri, attirati in quel luogo dai lamenti degli animali. L'area è stata posta sotto sequestro mentre il proprietario del terreno, che vi aveva realizzato un canile abusivo, è stato denunciato per maltrattamenti di animali e sanzionato per violazioni amministrative compiute. I cani sono stati liberati e affidati a volontari.