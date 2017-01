Pansa, Ue-Africa contro tratta

NAPOLI, 30 GEN - "È fondamentale un impegno congiunto, concreto e paritario di Europa ed Africa, che garantisca solidarietà, un sistema efficace di ricollocamento e di asilo, ed una più intensa collaborazione con i Paesi coinvolti, tanto per il rientro dei non aventi titolo, quanto per un'incisiva azione di contrasto al traffico di esseri umani". Lo ha detto il prefetto Alessandro Pansa, direttore del Dis, Dipartimento delle Informazioni per sicurezza, intervenendo oggi a Napoli ad un convegno di studio 'su Mediterraneo e Migrazione dall'Africa. Rischi e opportunità' promosso dai cinque atenei campani.