Furto foto vip: pm, condannare blogger

MILANO, 30 GEN - Una serie di "evidenze tecniche, non scalfite dai consulenti di parte, oltre a una serie di sms e mail" provano il furto, allo scopo di venderle, delle foto scattate nel 2010 alla festa per il 32esimo compleanno di Elisabetta Canalis nella villa comasca di George Clooney. Lo ha affermato il pm di Milano Grazia Colacicco, che oggi ha chiesto che i blogger Gianluca Neri, Selvaggia Lucarelli e Guia Soncini, accusati di avere rubato segreti e immagini a personaggi dello spettacolo attraverso presunti accessi abusivi nei loro account di posta elettronica, vengano condannati, rispettivamente, a un anno e due mesi, a un anno, e a dieci mesi di reclusione. L' inchiesta era nata dalla denuncia di sottrazione di un set di immagini, scattate quasi 7 anni fa alla festa per i 32 anni dell'ex fidanzata di Clooney. Foto che, secondo l'accusa, sarebbero state sottratte in modo fraudolento per tentare di essere poi rivendute, alla cifra di 120 mila euro, al settimanale 'Chi'.