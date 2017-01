'Ndrangheta, sgominata banda trafficanti

CATANZARO, 31 GEN - Operazione dei carabinieri del Nucleo investigativo di Catanzaro e di quelli della Compagnia di Lamezia Terme per l'esecuzione di 47 ordinanze di custodia cautelare (24 in carcere e 23 agli arresti domiciliari) emesse dal Gip del capoluogo calabrese, su richiesta della Dda, contro un'organizzazione di trafficanti di droga. I componenti dell'organizzazione, secondo quanto riferito dagli investigatori, risultano affiliati alla cosca di 'ndrangheta Cerra-Torcasio-Gualtieri. Le persone coinvolte sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, con l'aggravante delle finalità mafiose. Arresti in corso a Lamezia Terme, San Luca e Bari. L'operazione trae origine da un'indagine che ha permesso di documentare, l'esistenza di tre piazze di spaccio gestite dalla cosca e l'utilizzo dei ricavi nel traffico illecito anche per il sostentamento degli affiliati detenuti e delle loro famiglie. Tra i destinatari delle ordinanze risultano i vertici dell'organizzazione.