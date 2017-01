Acqua salata da rubinetti a Capri

CAPRI (NAPOLI), 31 GEN - Acqua salata dai rubinetti dei residenti di un'area di Marina Grande e di via Truglio sull'isola di Capri. Immediate sono scattate decine di segnalazioni ai tecnici della società di gestione Gori che ha inviato una squadra sul luogo e nelle abitazioni dei cittadini che hanno segnalato lo strano fenomeno. Per risalire alle cause sono stati prelevati campioni da analizzare. Come soluzione immediata i tecnici hanno interrotto l'erogazione dell'acquedotto sottomarino che alimenta l'isola per provvedere ad un lavaggio delle condutture interessate e infine avviare lavori per capire da dove provenga l'infiltrazione. Il guasto coinvolge un centinaio di famiglie che vivono in quella zona.