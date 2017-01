Perugino morto a Londra, è 'giallo'

PERUGIA, 31 GEN - Chiede "chiarezza" sulla morte del figlio, avvenuta a Londra a Natale, la famiglia di un perugino di 35 anni. Secondo il loro legale, l'avvocato Walter Biscotti, quanto successo "è ancora avvolto nel mistero". L'uomo era da una decina di anni nella capitale inglese dove lavorava, seppure non in maniera stabile. E' stato trovato morto - ha spiegato all'ANSA il legale - nella stanza di una struttura pubblica dove alloggiava. "Nel certificato del coroner - ha detto ancora l'avvocato Biscotti - c' è solo scritto che le precise cause della morte devono essere ancora stabilite. Il padre mi ha però riferito di avere trovato il figlio in un lago di sangue". L'avvocato Biscotti si è quindi messo in contatto con un legale londinese per seguire al meglio il caso sul quale sono in corso indagini da parte degli investigatori inglesi. "Andremo fino in fondo - ha spiegato - per fare chiarezza su questa che è al momento una morte misteriosa".