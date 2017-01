'Ti sfregio come Gessica', arrestato

RIMINI, 31 GEN - "Ti farò del male. Ti sfregio la faccia come Gessica": è finito in carcere con l'accusa di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, Fabrizio Giglio, trentenne originario della Puglia e consigliere di amministrazione dell'Ancona Calcio nonché presidente del club di serie B maltese FC Gharghur. La Squadra Mobile di Rimini, questa mattina, ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta ieri dal Gip Sonia Pasini, su richiesta del pm Paolo Gengarelli. L'uomo avrebbe inviato centinaia di messaggi contenenti gravissime minacce anche di morte non solo a carico della ragazza ma anche nei confronti dei suoi amici e familiari. In alcune occasioni, il 30enne, appostandosi fuori dalla scuola frequentata dalla ragazza, l'ha insultata pubblicamente con frasi pesantemente offensive. Ma la paura più grande per la ragazza è stata quando si è sentita minacciare di fare la fine di Gessica, la riminese sfregiata con l'acido dal fidanzato.