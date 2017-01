Venzia: no maschere in basilica S.Marco

VENEZIA, 31 GEN - Giù la maschera, sul fronte sicurezza, per entrare in Piazza San Marco, ma anche maggiori controlli durante il Carnevale nei punti d'accesso a Venezia, come il terminal automobilistico di Piazzale Roma e la stazione ferroviaria. Massima attenzione, però, anche per la festa in terraferma, in particolare a Marghera dove sarà in programma la sfilata dei carri, con barriere antisfondamento. Sono tutti segnali, sul piano della prevenzione contro possibili atti terroristici, indicanti che anche quest'anno la kermesse, con il prologo dall'11 febbraio e i momenti caldi dal 19 al 28, sarà all'insegna, oltre che del divertimento, della sicurezza. Nei giorni del Carnevale, come ormai in occasione degli eventi più importanti, saranno attivati a san Marco i varchi d'accesso presidiati dalle forze dell'ordine e ci sarà l'invito per tutte le persone mascherate di mostrare il volto prima di accedere alla Piazza.