Molestie a scuola, '3 anni per preside'

BOLOGNA, 31 GEN - Il Pm Simone Purgato ha chiesto una condanna a tre anni per un preside, a processo a Bologna per molestie nei confronti di due bidelle e di un'insegnante. Il dirigente scolastico, 67 anni, di origini calabresi e nel frattempo andato in pensione, risponde dei reati di violenza sessuale e di violenza privata, commessi tra il 2010 e il 2012, quando fu alla guida di due diversi istituti superiori in città. All'uomo è contestato di aver approfittato del proprio ruolo, costringendo una bidella e un'insegnante a subire palpeggiamenti seguiti da parole oscene e apprezzamenti sessuali espliciti. Una seconda bidella sarebbe stata invece minacciata di ritorsioni sul lavoro se non l'avesse 'soddisfatto'. Le donne sono costituite parti civili con gli avvocati Stefania Mannino, Simone Sabattini e Ludovico Gamberini. Nel pomeriggio sono state concluse le requisitorie. I giudici del tribunale collegiale leggeranno la sentenza nella prossima udienza, a fine marzo.