Fermo giovane accusato incendio casa ex

NOCERA UMBRA (PERUGIA), 31 GEN - Sottoposto a fermo per tentativo di omicidio l'albanese di 25 anni accusato di avere provocato l'incendio divampato, a Nocera Umbra, di una quarantenne del posto alla quale era stato in passato legato sentimentalmente. Il giovane è ora piantonato in ospedale dove è ricoverato mentre la donna è stata trasferita in un centro per grandi ustionati. I due erano infatti insieme quando sono divampate le fiamme dopo che l'appartamento era stato cosparso di benzina. L'indagine è condotta dai carabinieri coordinati dalla procura di Spoleto che ha disposto il fermo (anche per il reato di incendio doloso aggravato). L'ipotesi al centro delle indagini è che quanto successo sia legato a dissidi tra i due. Sul movente e sull'esatta dinamica dei fatti sono comunque ancora in corso indagini. Sembra comunque che il giovane possa avere innescato il fuoco con un accendino.