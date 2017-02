Annuncia suicidio su Fb, salvata

NAPOLI, 1 FEB - Ancora pochi minuti e si sarebbe tolta la vita. Così una giovane 25enne, a Napoli, aveva deciso di togliersi la vita annunciandolo pubblicamente su Facebook. L'intervento tempestivo degli agenti della sezione Volanti dell'ufficio Prevenzione generale e del commissariato Vomero ha consentito di evitare il peggio. La sala operativa ha inviato alcune volanti a Piazza Vanvitelli dopo che era giunta la richiesta di aiuto di un uomo: la figlia aveva lasciato casa da alcune ore pubblicando un post circa la sua volontà di farla finita. La motivazione: una storia di amore conclusa ma non accettata. Gli agenti hanno dapprima rintracciato l'ex fidanzato che ha contattato la 25enne per un appuntamento al Vomero. Difatti la giovane si è presentata dopo una mezz'ora. Ma l'intera zona era stata circondata dai poliziotti che, appena visto la ragazza, l'hanno raggiunta, evitando che mettesse in atto il gesto annunciato.(ANSA).