Sfonda con suv la vetrina di un bar

MILANO, 1 FEB - Un suv guidato da un 53enne di Cesano Maderno (Monza), a seguito di un incidente con un'altra auto, è andato a sbattere contro la vetrina di un bar di Seregno (Monza) mandandola in frantumi, domenica all'ora dell'aperitivo. A quanto si apprende, a seguito dell'accaduto, due persone presenti all'interno del locale sono rimaste lievemente ferite. In un video, diffuso dall'emittente locale "Seregno Tv", sono visibili le sequenze dell'incidente. Secondo quanto ricostruito in seguito dalla Polizia Locale di Seregno, il conducente del Suv avrebbe perso il controllo dopo essere stato speronato da un'altra vettura guidata da un trentasettenne di Milano, che non ha rispettato uno stop.