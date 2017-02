Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna

CAGLIARI, 1 FEB - Nuovo sbarco di migranti nel Cagliaritano. Nella notte 10 algerini sono arrivati a bordo di un barchino sulla spiaggia di Cala Cipolla, nel comune di Domus De Maria. I nordafricani, tutti uomini, maggiorenni in buone condizioni di salute, si sono incamminati verso Cagliari ma sono stati bloccati dai carabinieri lungo la strada provinciale 71 vicino a Chia Laguna. Dopo le operazioni di identificazione e le visite mediche, gli algerini sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Assemini. Il barchino utilizzato per arrivare in Sardegna è stato recuperato.