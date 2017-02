Proiettili in bagaglio, arrestata araba

VENEZIA, 1 FEB - Una trentenne saudita è stata arrestata all'aeroporto Marco Polo di Tessera dalla Polizia di frontiera e dalla Digos perchè nel suo bagaglio a mano sono stati ritrovati due proiettili calibro 7.62, mentre nel suo cellulare è stata scoperta la foto di una donna velata con un kalashnikov in mano e la scritta Allah Akbar. La giovane stava rientrando in Arabia Saudita passando per Istanbul. E' stata arrestata per detenzione di munizioni e armi da guerra e portata nel carcere veneziano della Giudecca.