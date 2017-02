Legale Raggi: dossier? E' fantapolitica

ROMA, 1 FEB - Il presunto dossier contro Marcello De Vito per favorire Virginia Raggi nella candidatura M5S al Campidoglio "è fantapolitica". Così il legale della sindaca Alessandro Mancori. Secondo quanto riportato dalla stampa Raffaele Marra, ex fedelissimo di Raggi ora in carcere, avrebbe svolto un ruolo chiave nella realizzazione del dossier ai danni del rivale. Per quanto riguarda l'interrogatorio della sindaca, indagata per abuso d'ufficio e falso, Mancori ha detto che "il giorno dell'interrogatorio non è ancora stato fissato". "Potrebbe anche essere nel fine settimana -ha aggiunto-, ma dobbiamo vedere di conciliare i nostri impegni e quelli dei pm". La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda del presunto dossier che avrebbe contribuito a sconfiggere Marcello De Vito alle primarie del M5S nella corsa alla Campidoglio. "Per quanto ne so io, Raggi ha conosciuto Marra nel 2013, quando è stata eletta in Consiglio comunale - ha commentato Mancori -, ma hanno iniziato a parlarsi solo a marzo-aprile del 2016".