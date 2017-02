Sequestra e violenta la ex nel Reggiano

REGGIO EMILIA, 1 FEB - Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver sequestrato in casa, picchiato e anche morso l'ex fidanzata la notte di Natale in un comune della Bassa reggiana. Il Gip, dopo le indagini coordinate dal pm Maria Rita Pantani, ha disposto che l'accusato sia messo ai domiciliari. Il 38enne deve rispondere di sequestro di persona, violenza privata, lesioni aggravate, atti persecutori e anche violenza sessuale. Oltre all'episodio di Natale, a seguito del quale la donna aveva riportato una prognosi di 15 giorni, è emerso che tra il 22 ed il 23 ottobre scorsi la donna era stata chiusa a chiave in una stanza dell'abitazione dell'ex fidanzato e trattenuta con forza e minacciata per tutta la notte. L'uomo, dopo averla pestata, averle morso un dito e strappato le ciocche dei capelli, le avrebbe anche strappato gli indumenti e l'avrebbe violentata. Ha causato alla donna lesioni guaribili in 30 giorni. L'inchiesta ha fatto emergere anche reiterate violenze psicologiche e molestie pure su Whatsapp.