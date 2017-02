Mafia: Comune Bari sarà parte civile

BARI, 1 FEB - Su richiesta del sindaco Antonio Decaro, il Comune di Bari si costituirà parte civile nel procedimento penale contro gli affiliati al clan Parisi, "accusati - è specificato in una nota - di aver messo in campo un'attività estorsiva nei confronti di numerose realtà imprenditoriali e commerciali dell'area metropolitana barese". "Noi - ha sottolineato Decaro - siamo convinti che i fatti criminali oggetto del procedimento penale in questione costituiscano un grave danno per gli imprenditori e il tessuto economico cittadino, così come per l'immagine della nostra città". La decisione è quindi "in linea con la volontà dell'amministrazione comunale di perseguire tutte le possibili azioni di contrasto alla criminalità organizzata, a tutela del patrimonio comunale nonché della sua immagine ai fini delle attività di promozione culturale e turistica promossa in questi anni".