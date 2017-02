Investì e uccise donna,marito lo ammazza

VASTO (CHIETI), 1 FEB - Un giovane 22enne di Vasto, Italo D'Elisa, è stato ucciso da alcuni colpi di pistola mentre si trovava all'ingresso di un locale, il "Drink Water", in via Perth, nei pressi della trafficata circonvallazione Histoniense. L'uomo è stato ucciso dal marito della donna, Roberta Smargiassi, che lo scorso luglio aveva perso la vita dopo essere stata investita da D'Elisa stesso. Di Lello si è costituito ai carabinieri. Prima di consegnarsi alle forze dell'ordine avrebbe chiamato un amico dicendo che aveva ucciso l'assassino di sua moglie, ed annunciando che si stava recando al cimitero per salutare la moglie. Sulla tomba della donna, i carabinieri hanno ritrovato una pistola semiautomatica lasciata in una busta di plastica.