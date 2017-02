Domani sit-in all'ambasciata Usa a Roma

ROMA, 1 FEB - No al 'Muslim Ban': dopo l'ordine del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vieta l'accesso temporaneo negli Usa e rifugiati e musulmani, numerose associazioni raggruppate nella Coalizione Italiana per le Libertà e i Diritti Civili (Cild) ha convocato un sit-in davanti all'Ambasciata Usa a Roma, in Via Veneto, per domani giovedì 2 febbraio alle ore 11. "Faremo sentire la nostra vicinanza alla società civile americana che in questi giorni sta protestando vigorosamente contro i provvedimenti discriminatori e pericolosi del presidente Trump. Non possiamo restare in silenzio: sono disposizioni disumane, che violano la Costituzione degli Stati Uniti d'America e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" affermano i promotori, che si augurano "una mobilitazione della società civile e una risposta ferma da parte delle istituzioni italiane". Della Cild fanno parte tra gli altri Amnesty, Antigone, Arci, Cir, Cittadinanzattiva, Radicali, Sinistra Italiana, Unione delle Comunità Islamiche d'Italia.