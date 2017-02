Papa: c'è chi fa torri e emargina altri

CITTA' DEL VATICANO, 2 FEB - E' dedicata a tutti i bisognosi l'intenzione di preghiera per questo mese di febbraio diffusa attraverso un video del Papa. "Viviamo in città che costruiscono torri e centri commerciali e realizzano grandi affari immobiliari ma lasciano una parte - dice Papa Francesco - ai margini, in periferia. Come conseguenza di questa situazione, grandi masse di popolazione si vedono escluse ed emarginate: senza lavoro, senza orizzonti, senza via d'uscita. Non li abbandonate - è l'appello del pontefice - pregate con me per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i profughi e gli emarginati, perché trovino accoglienza e conforto nelle nostre comunità".