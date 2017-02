Marina M.: inchiesta appalti, 7 arresti

TARANTO, 2 FEB - Altre sette ordinanze di custodia cautelare (quattro in carcere e tre ai domiciliari) sono state notificate dalla Guardia di finanza di Taranto nell'ambito dell'inchiesta su presunte tangenti pagate per l'affidamento di appalti, servizi e forniture da parte del reparto Maricommi. I provvedimenti sono stati firmati dal gip Pompeo Carriere su richiesta del pm Maurizio Carbone. Le misure cautelari in carcere riguardano Paolo Bisceglia, imprenditore di Milano e residente a Messina, Marcello Martire, dipendente civile della Difesa in servizio a Maricommi (già coinvolti in precedente operazione), e gli imprenditori tarantini Giuseppe Musciacchio e Vincenzo Calabrese, che rispondono di ipotesi di corruzione e turbativa d'asta. Agli arresti domiciliari il capitano di vascello Giovanni Di Guardo, ex direttore Maricommi Taranto (già ai domiciliari a Catania), l'imprenditore Pio Mantovani, di Roma, e il commerciante Gaetano Abbate, di Taranto, titolare della Kent srl, che produce e fornisce divise militari.