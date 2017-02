Vescovo, prete ha ammesso atti immorali

PADOVA, 2 FEB - La diocesi di Padova "resta in attesa" dei risultati dell'indagine della magistratura sui presunti reati a sfondo sessuale compiuti da don Aldo Contin, che risulta indagato, ma "purtroppo - ha detto il vescovo di Padova. mons. Claudio Cipolla - abbiamo maturato la certezza di sue gravi responsabilità morali. Si tratta di comportamenti inaccettabili per un prete, per un cristiano e anche per un uomo". "Prendiamo assoluta distanza da qualsiasi condivisione o giustificazione di quanto è stato vissuto: sono intollerabili semplicemente. Questi comportamenti immorali sono stati ammessi di fronte a me, al Vicario generale e al tribunale Ecclesiastico in questi giorni". Riguardo all'altro prete che sarebbe coinvolto nella vicenda, il vescovo ha detto che "non c'è riscontro né responsabilità penale e il suo coinvolgimento ci risulta essere stato parziale e occasionale. Comunque non accettabile per un sacerdote. La sua situazione è stata acuita oltre il reale". Non ci sarebbero poi altri sacerdoti coinvolti.