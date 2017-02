Ministro Orlando sospende pm Longarini

ROMA, 2 FEB - Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando – a quanto si apprende – ha firmato il decreto ministeriale che dispone la sospensione dalla funzione e dallo stipendio per il procuratore capo di Aosta facente funzioni Pasquale Longarini, a seguito delle vicende che lo vedono coinvolto. Longarini è stato posto agli arresti domiciliari tre giorni fa con l'accusa di induzione indebita: è sospettato di aver fornito, in cambio di favori, informazioni a un imprenditore per risolvere problemi di tipo giudiziario o amministrativo. L'inchiesta che lo vede coinvolto è condotta dalla procura di Milano, competente sui magistrati di Aosta.