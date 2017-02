Falso allarme davanti sede Forza Nuova

SIGNA (FIRENZE), 2 FEB - Falso allarme stasera a Signa (Firenze) per un sacco trovato abbandonato davanti alla saracinesca della sezione di Forza Nuova. L'allerta è rientrata dopo le verifiche effettuate dai carabinieri con l'impiego dell'unità cinofila antiesplosivo. Il sacco, del tipo di quelli per l'immondizia, poi aperto, conteneva solo rifiuti. A notarlo, intorno alle 20.40, erano stati i militari di una pattuglia del radiomobile transitando in via Desideri dove da novembre scorso è stata aperta la sezione di Fn. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia che hanno provveduto a delimitare la zona e un'unità cinofila antiesplosivo per effettuare i controlli che hanno avuto esito negativo.