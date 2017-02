Scontro vaporetto-barchino in laguna

VENEZIA, 3 FEB - Un vaporetto dell'Actv, la linea di trasporto locale, è entrato in collisione stamane con un semicabinato di circa nove metri in laguna, tra Murano e Burano, all'incrocio tra due canali navigabili. Sulla zona al momento dell'incidente gravava una fitta nebbia. Il pilota del barchino, finito in acqua, è stato soccorso dallo stesso equipaggio del vaporetto. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per individuare il relitto della barca, ritrovata capovolta sul fondale del canale Carbonera. Ora sarà il Magistrato alle acque a disporre l'intervento necessario per la rimozione dello scafo, che ostruisce il traffico dei natanti nel canale.