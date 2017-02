Sindaco Monte Cavallo, chi può 'sgomma'

MACERATA, 3 FEB - "Io non sono fifone, ma i cittadini sono intimoriti: se possono, 'sgommano'". Lo dice il sindaco di Monte Cavallo, epicentro delle ultime scosse superiori a magnitudo 4, Pietro Cecoli. "Una signora che ha trovato sistemazione in una minicasa su ruote questa mattina ha preso i figli e se n'è andata sulla costa. Le ho chiesto: 'Ma dove vai?'. 'Scappo, qui non resisto', mi ha risposto. C'è da capirli". "Adesso - aggiunge - stiamo verificando con il poco personale che abbiamo se ci sono stati danni. Sicuramente quel che era già lesionato è peggiorato". A Monte Cavallo, 150 abitanti, sono restate le famiglie che hanno avuto la fortuna di non vedere le loro abitazioni distrutte dalle scosse. "Chi ha la casa agibile è rimasto - racconta Cecoli - ma certo, se seguita così è difficile che resti. Alcune persone, una decina, dovrebbero rientrare domenica dagli alberghi al mare, ma forse vorranno restare qualche altro giorno. Vedremo se è possibile. Insomma - conclude sconsolato Cecoli - piove sul bagnato".