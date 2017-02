Si innamora e scrive a sindaco Alghero

ALGHERO, 3 FEB - Chiara ha 24 anni e ha un principe azzurro di cui sa poco o nulla. Gli ha dato un nome, Alessandro, ha gli occhi verdi, l'ha incrociato in uno sguardo lungo abbastanza da decidere di partire insieme, all'area imbarchi dell'aeroporto di Pisa. Ma poi l'ha perso di vista e ognuno ha preso il suo aereo. E Chiara, ancora scossa da quel colpo di fulmine ai controlli di sicurezza, si è rivolta al sindaco di Alghero, Mario Bruno, con una lettera. Ed è stato lo stesso sindaco a svelare la storia con un post su Facebook, in cui si definisce Cupido. "Era il 23 dicembre - scrive Chiara al sindaco - sono una ragazza a lei sconosciuta, e le scrivo perché quest'anno il mio Babbo Natale, in ritardo, potrebbe essere proprio lei, probabilmente ho incontrato l'amore della mia vita e se lei si sta chiedendo cosa c'entra, sappia che potrebbe essere il mio personaggio chiave in tutta questa storia". In un mondo senza tecnologia, dice Chiara, "trovarlo sarebbe impossibile, e non so nulla di lui, ma sono speranzosa, devo trovarlo".