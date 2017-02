Sindaca Riccione interrogata dal Pm

RICCIONE (RIMINI), 3 FEB - Il sindaco di Riccione, Renata Tosi, è stata interrogata in Procura a Rimini dal sostituto Elisa Milocco, che ha aperto un fascicolo d'indagine a carico del primo cittadino per omissione d'atti d'ufficio. Tosi ha ricevuto un avviso di garanzia per omissione in atti d'ufficio perché, secondo la Procura, non ha disposto un'ordinanza temporanea di divieto di balneazione in un tratto del litorale riccionese. "Ho rilasciato, su precise richieste del magistrato, una serie di dichiarazioni lucide, tranquille e serene, che ho lasciato al vaglio degli inquirenti - si legge in una nota del sindaco Tosi - Naturalmente nutro il massimo rispetto e la massima fiducia nell'operato della magistratura riminese, che certamente farà presto e bene il suo lavoro e sono perciò molto fiduciosa che saprà chiarire la mia posizione".