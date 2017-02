Raggi:mi sento in M5S,niente dimissioni

ROMA, 3 FEB -"Mi sento ancora nel Movimento e non penso affatto alle dimissioni". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo di casa il giorno dopo l'interrogatorio-fiume nell'ambito dell'inchiesta sulla nomina del fratello di Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, che la vede indagata per falso e abuso. Raggi ha inoltre ribadito di ignorare l'esistenza della polizza stipulata in suo favor da Romeo. "Non ne sapevo nulla, queste polizze possono essere fatte senza informare il beneficiario, non devono essere controfirmate", ha detto. A chi le chiedeva se si sentisse come l'ex ministro Scajola per la polizza a "sua insaputa" Raggi ha detto: "queste polizze posso essere fatte senza che il beneficiario lo sappia".