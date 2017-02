Lefebvriani, accordo Roma? manca timbro

ROMA, 3 FEB - Ci sono passi di avvicinamento tra la Chiesa di Roma e i Lefebvriani. Lo riferisce lo stesso Superiore generale della Fraternità San Pio X, mons. Bernard Fellay. Su una possibile intesa "manca il timbro". Parlando del Papa, che ha riconosciuto ai Lefebvriani la facoltà di confessare durante il Giubileo e che ha mantenuto loro questa prerogativa anche dopo, Fellay dice che l'interesse del Papa è legato al fatto che guarda ai "reietti", alle "periferie" e "noi siamo dei reietti dell'apparato ecclesiastico". Ma i conservatori che si rifanno a mons. Marcel Lefebvre non arretrano dalle loro posizioni e parlano di una "situazione davvero grave" per la Chiesa sotto il profilo dottrinale. Tuttavia "non credo che sia necessario - sottolinea Fellay - aspettare che tutto sia a posto". "Condizione essenziale" per un'intesa con il Vaticano è che "restiamo così come siamo". Sul dialogo in corso tra Vaticano e Lefebvriani è trapelata la possibilità che la Fraternità San Pio X venga riconosciuta come prelatura personale.