Porzus, medaglie a partigiani Osoppo

UDINE, 4 FEB - Una medaglia ricordo dei 70 anni dalla Liberazione verrà consegnata domani dal sottosegretario alla Difesa, Domenico Rossi, a quattro partigiani osovani, in occasione della commemorazione dei fatti delle malghe di Porzus di Faedis (Udine). In quella zona 17 'fazzoletti verdi', partigiani di area cattolica, furono trucidati il 7 febbraio 1945 dai partigiani 'gappisti' comunisti guidati da Mario Toffanin, 'Giacca', su ordine del IX Corpus sloveno che aveva esteso la giurisdizione sulla 'Slavia friulana', perché si opponevano al predominio sloveno e non riconoscevano la giurisdizione titina su terre che consideravano italiane. Il più anziano è Fioravante Bucco di Forni di Sopra (Udine), 96 anni. Verrà consegnata alla memoria dalle due figlie la medaglia ad Alessandro Dorigo, 95 anni, di Roveredo di Varmo; Bruno Moretti ha fatto parte del battaglione Italia comandato da Muk dedicandosi al sabotaggio. Infine, ingegnere ebreo originario di Venezia e residente a Treviso, Guido Ravenna, 90 anni. (ANSA).