Poliziotto morto, accertamenti impronte

LECCO, 4 FEB - Due moldavi sono stati sottoposti in queste ore a una serie di accertamenti per stabilire se siano i complici del fuggitivo rimasto gravemente ferito precipitando da un cavalcavia della Superstrada 36 con l'agente scelto Francesco Pischedda, di 28 anni, poi morto per le gravi lesioni subite. Gli agenti stanno effettuando una comparazione delle impronte digitali che nel frattempo sono state rilevate a bordo del Fiat Fiorino rubato a Gorgonzola (Milano), intercettato nel Lecchese e poi inseguito dalla Polizia stradale di Bellano (Lecco) fino al tragico epilogo. L'inchiesta sull'accaduto è condotta dalla Procura della Repubblica di Lecco. Florea Veaceslav, di 25 anni, di nazionalità moldava, è ricoverato in rianimazione all'ospedale di Lecco con fratture alle gambe e altri traumi. Non ha precedenti penali ed è in Italia da una decina di giorni.