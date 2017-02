Lavoro, in campo 100 vescovi del Sud

NAPOLI, 4 FEB - Oltre cento vescovi di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna si ritroveranno mercoledì e giovedì prossimi a Napoli per discutere di "Chiesa e lavoro" con particolare attenzione su "quale futuro per i giovani del Sud". Non sarà l'occasione per riproporre una analisi della situazione ma per proporre alle istituzioni, alle quali come ha detto oggi nel corso di una conferenza l'arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, la Chiesa non vuole sostituirsi. L'obiettivo è quello di proporre una alleanza Chiesa-Istituzioni per indicare la strada da percorrere per avere soluzioni concrete che diano a giovani un segno di speranza. Nel corso del convegno saranno soprattutto i giovani protagonisti, i "vescovi - ha detto ancora Sepe - hanno fatto un passo indietro", e saranno messe a confronto le esperienze positive finora avviate. Anche papa Francesco in occasione del convegno ha fatto giungere una sua lettera che sarà letta durante i lavori.