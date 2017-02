Altare chiesa incendiato nel Nuorese

NUORO, 4 FEB - Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata in una chiesa a Sindia, centro di 1700 abitanti in provincia di Nuoro. Una o più persone sono entrate nella chiesa campestre di San Demetrio, alla periferia del paese, e hanno appiccato il fuoco all'altare in legno. Qualcuno di passaggio ha notato il fumo ha subito chiamato il 115. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. L'altare è rimasto fortemente danneggiato. Ora è caccia all'uomo a Sindia e nei paesi vicini, da parte dei carabinieri della Compagnia di Macomer, guidati dal capitano Giuseppe Pischedda, che hanno avviato le indagini. Secondo i militari non si tratterebbe di un gesto messo a segno per dissapori contro il parroco, don Salvatore Biccai.