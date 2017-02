Si Cobas radunati nonostante il divieto

MODENA, 4 FEB - Nonostante il divieto disposto dal questore Paolo Fassari, per ragioni di ordine pubblico, i Si Cobas si sono radunati nel primo pomeriggio davanti a palazzo dei Musei a Modena, in centro storico, per manifestare dopo l'arresto del coordinatore nazionale Aldo Milani. Almeno trecento le persone presenti. Le forze dell'ordine presidiano la via Emilia affinché il corteo non entri in centro storico. I manifestanti intonano cori 'Aldo Libero' e 'Siamo tutti Aldo Milani'.