Papa a Milano, 3600 volontari pronti

MILANO, 4 FEB - Mancano 50 giorni alla visita di Papa Francesco a Milano (il 25 marzo) e la Diocesi si sta preparando a celebrare la giornata. Sono 3.600 le persone che si sono rese disponibili come volontari per collaborare all'organizzazione. Un numero che è andato oltre le attese e le esigenze previste in 3.000 unità. Toccherà a loro occuparsi dell'accoglienza, del servizio d'ordine e dell'animazione, favorendo gli accessi lungo i percorsi e ai luoghi della visita del Papa, in particolare il parco di Monza ma anche piazza Duomo e San Siro. L'età media dei volontari è di 38 anni e la città di Milano è quella che ha maggiormente risposto all'appello con il 38% di presenze. Volontari in arrivo anche dalle altre 9 diocesi della Lombardia, in primis da quella di Brescia. Numerosi gli stranieri: prima su tutte la comunità filippina di Milano, insieme a indiani, ecuadoregni, brasiliani. Per chi ha offerto la propria disponibilità, inizia la preparazione. La formazione avverrà online già dalle prossime settimane.