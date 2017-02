Incendio a raffineria Eni di Sannazzaro

SANNAZZARO DE' BURGONDI (Pavia), 5 FEB - Un'altra esplosione con incendio alla raffineria Eni di Sannazzaro, a poco più di due mesi dal grave incidente che il 1° dicembre scorso ha devastato l'impianto Est. Il rogo è già stato domato e non ci sono feriti. È avvenuto questa mattina poco prima delle 8,40, quando uno scoppio ha svegliato mezzo paese. L'area interessata è l'Isola 7, nella parte vecchia della raffineria, un impianto che lavora greggio. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco del servizio interno. Sul posto è arrivata anche una squadra dal comando provinciale di Pavia, ma solo per precauzione. Non è scattato alcun allarme esterno e i danni sembrano contenuti. (ANSA).