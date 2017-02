Slavina su alpinisti, tutti illesi

CUNEO, 5 FEB - Sei alpinisti, impegnati su una cascata di ghiaccio in località Martinet, in alta Valle Varaita, sono stati sfiorata da una slavina che si è staccata intorno all'ora di pranzo. Usciti autonomamente dalla neve, nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto, nel territorio del comune di Chianale (Cuneo) sono intervenuti soccorso alpino, carabinieri e 118, ma per nessuno si è reso necessario il ricovero in ospedale. Le nevicate degli ultimi giorni fanno sì che il rischio valanghe sia elevato su tutte le Alpi piemontesi.